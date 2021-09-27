Merkür retrosu kapıda

Astrolojiyle en az ilgili olanlarımız bile eminim Merkür retrosu hakkında yazılan, çizilen epey bir şeyler duymuştur ve bu gezegenin astrolojik olarak geri hareket ettiği (retro) dönemlerinde, elektronik eşya alımına dikkat, iletişimde zorluklar, bilgisayarları yedekleyin gibi uyarılarla karşılaşmışlardır. Peki, sizce korkalım mı Merkür retrosundan? Bence hayır! Korkmayalım sadece sürecin neye ya da nelere sebep olabileceği hakkında fikir sahibi olalım yeter. Böylece içinde bulunduğumuz zamanı kaliteli kullanmamızı sağlayacak bilgiye de sahip olabiliriz ve bu da bize yolunda giden işlere, yanlış zamanlama yapılmamış durumlara imkân veren türde faydalar yaratarak geri döner.

Terazi burcunun 25. derecesinde retroya başlayan Merkür’ün bu burçta geri hareketi 18 Ekim günü 10 derece Terazi burcunda düz hareketine dönmesine kadar sürecek. Önümüzde 24 günlük bu süreçte zihinsel faaliyetlerimizde karışıklık, dağınıklık ve düşüncelerimizde tutarsızlık sergileyen durumlarla karşılaşmamız mümkün. Yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak bu yüzden Merkür retro zamanlarında tavsiye edilmez. Yeni alınacak kararlar istikrarsızlık, gerçek amacına tam hizmet etmeme, yanlış zamanlama içerebilirler. Değiştirilecek şartlar yerine var olan şartların üzerine düşünmek ve içinde bulunulan şartlar üzerinde düzenleme çalışmaları yapmak bu dönem için çok daha verimli sonuçlar getirecektir. Tamamlanmamış işlerin ele alınması gerekliliği, sürüncemede kalmış durumlar üzerinde oluşan yeni gelişmeler, geçmişe ait durum ve olayların tekrar hayatımızda gündem bulması gibi hallerle karşılaşmamız yine bu dönem için çok mümkün.

Yeni kararlar almak, yeni başlangıçlar yapmak yerine zihnimizi içinde bulunduğumuz şartlara ve içinde bulunduğumuz durumlara çevirmemiz çok daha isabetli olacaktır. Ani ve keskin değişiklik gerektiren kararlarımızı retro sonrasına bırakmakta yarar var. Hızlı alınan kararlar retro süreci bitiminde vazgeçme eğilimi içeren, sürdürülmek istenmeyen kararlar halini alabilir. Merkür retro süresince konuşmaktan çok dinlemek, değerlendirmek, analiz etmek üzere kendi zihnimizin içine dönmemiz ve zihinsel bütünlük ve dinginliğimizi sağlamaya yönelik çaba içinde olmamız bir nevi bu sürecin amacına hizmet edebilecektir.

Merkür’ün retro hareketi bu gezegenin yönetiminde olan konularda bazı aksamalara, yavaşlamalara, aksiliklere, yanlış alınan kararlara yol açıcı olur. Merkür iletişimsel bağlantıları yöneten gezegen olarak retro süresince, akılsal, zihinsel faaliyetler üzerinde, konuşma, yazma, algılama, ifade etme türü bağlantılar içeren tüm alanlarda etkili olacaktır. Düşünceler ve zihin içe dönük bir hal alabilir. Merkür’ün Terazi burcuna yerleşmesiyle bu burcun taşıdığı işbirlikçi, uzlaşmacı ve objektif bakış açısı sekteye uğrayabilir ve yanlış kullanıma müsait bir hal halini alabilir, dikkat!

Merkür’ün retro dönemi içinde yeni anlaşmalar yeni bağlantılar kurmak yerine var olanlar üzerinde düşünmek, çalışmak, biçimlendirmek çok daha iyi sonuçlar verecektir. Ticaret, alım-satıma ait işlemlerde yine retro süresince ani kararlar almaktan uzak durmak, ticari yönde yanılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, haberleşme sağlayan tüm aygıtlar Merkür’ün yönetiminde olmaları dolayısıyla retro süresince oluşabilecek teknik arızalara karşı bu zaman önlem almak, yedekleme yapmak gibi tedbirler fayda sağlayıcı olacaktır. Merkür retro süresi boyunca iletişimsel kanallarda ortaya çıkabilecek aksamaların yaratacağı aksiliklerden uzak durabilmek için bu tarz teknik aletleri satın alma işlemlerinizi retro tarihine göre ayarlayabilirsiniz.

Astronomik ve astrolojik olarak Merkür retrosunu anlamak sandığımızın aksine hem çok kolay hem de gezegenin retro sürecini anlamlandırmak açısından çok faydalı. Bu yönden değerli Hocam Öner Döşer’in kişisel YouTube kanalında ‘Merkür Retrosu Nedir’ başlıklı videosunu izlemenizi tavsiye ederim.

Güzel bir hafta dileklerimle, sevgiyle…