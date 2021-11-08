Merkür-Mars kavuşumu Satürn'e kare yapıyor

Mars da, Satürn de hem kavuşumda hem sert açılarda Merkür'ü huzursuz eder. Mars eyleme geçirir, acele ettirir, dürter, Satürn engeller, yavaşlatır. Birbirine zıt bu iki etki aynı zamanda var olduğunda Merkür'ün dengesi tamamen bozulabilir. Güneş de Merkür'ü huzursuz eder, çünkü kendisine yakınlaşan gezegenleri yakar. Çarşamba günü kesinleşecek Merkür-Mars kavuşumunda Merkür hem Mars ile kavuşuyor, hem Satürn ile kare yapıyor, hem de Güneş'e yakınlaşıyor, yanık değil ama Güneş ışınları altında. Üstelik hafta sonunda kesinleşecek Merkür-Uranüs karşıtlığının etkileri de hafta ortasından itibaren hissedilmeye başlanacak. Tabii ki Mars ve Satürn de birbirlerine de zarar veriyor. Hem Mars'ın, hem Satürn'ün işlevleri bozuluyor. Kas incinmeleri, kemik ve eklem sorunları, hemoroitler, kalın bağırsaklarla ve üreme organlarıyla ilişkili sorunlar önümüze gelebilir.

Nedenini anlayamadığımız huzursuzluklara açık olabiliriz

Merkür zihnimizin karanlık tarafıyla ilişkili. Bu dönemde farkında olmadığımız şeyler zihnimizi aktive ederek bizi huzursuz edebilir. Muhakeme yeteneğimiz, idrakimiz yavaşlayabilir. Olumsuz düşüncelerin etkisi altına girmemiz kolaylaşır. Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda sinir iletimi, el becerileri, konuşma-yazma-duyma işlevleri, besinlerin özellikle ince bağırsaklarda ayrışıp kana karışması ve solunum işlevleri en başta etkilenebilecek işlevler arasında sayılabilir. Merkür hem İkizler, hem Başak ile ilişkili beden bölgelerini yönettiğinden el-kol-omuz yaralanmaları, akciğerlerin özellikle üst bölümleriyle ilişkili hastalıklar, karaciğerimizin özellikle üst bölümlerini tutacak iltihaplar, sertleşmeler, tıkanıklıklar gündeme gelebilir.

Mümkün olduğunca oluruna bırakalım

Mars, Satürn ve Güneş'in Merkür'e etkisiyle zihnimiz aşırı çalışabilir, buna rağmen istediğimiz çözümleri bulamayabiliriz çünkü zihnimizin etkin çalışması da engellenir. Sinir sistemimiz hızlı çalıştığından reflekslerimiz aşırılaşabilir, sinir iltihapları, kas seğirmeleri, sindirim sorunları yaşayabiliriz. Yorgun, dirençsiz ve düşkün hissedebiliriz. Bu hafta zihnimize, kaslarımıza, eklemlerimize mümkün olduğunca az yüklenelim. Önemli planlarımızı biraz erteleyebiliriz çünkü aksamalar yaşayabiliriz. Biraz görmemezlikten gelmek, kendimize ve çevremize hoşgörülü davranmak daha uygun olacak. Yapacaklarımızı yetiştirmeye çalışmak yerine daha esnek planlar yapmaya çalışalım. Öncelikleri göz önünde bulundurmakta, olmazsa olmaz işlere öncelik vermekte fayda var.

Görsel üzerine bu yazıyı ekleyelim lütfen: Ünlü ressam Salvador Dali'nin bir eseri. Salvador Dali hayatını, doğum haritasındaki Merkür-Mars kavuşumunun Satürn'e yaptığı karenin etkisi altında geçirmişti.

Bu etkilerle bir ömür geçirenler

Merkür bu hafta zorlanacak görünüyor, Satürn ve Mars da öyle... Sizlere sert olarak algıladığımız bu etkilerle hayatını geçiren ünlülerden bahsetmek istiyorum. Ünlü ressam Salvador Dali, "Üç Silahşörler" filmiyle tanıdığımız oyuncu Don Ameche, Mozart'ı kıskanmasıyla tanınan müzisyen Antonio Salieri, oyuncu Heather Locklear, Julian McMahon, James Jagger ve yazar Richard Hughes doğum haritasında Merkür-Mars kavuşumunun Satürn'e kare yaptığı ünlü isimler arasında. Çoğu oldukça uzun yaşamış bu isimlerin hem zihinsel, hem sinirsel hassasiyetleri olduğunu görüyoruz. Kıskançlık hastalığı olarak bilinen "Salieri kompleksi" adını Antonio Salieri'den almış. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan Salvador Dali el titremesine neden olan Parkinson hastalığı nedeniyle sanatını icra etmekte zorlanmış. Aralarında daha ağır hastalıklara yakalananlar olsa da, bu kişiler sert etkileri olumluya çevirerek olaylara ve hayata farklı yönlerden bakabilmeyi göstermeye çalışmışlar ve çoğu sıra dışı olarak tanımlanmış.

Olumluda kalalım

Hafta sonunda kesinleşen Merkür-Uranüs karşıtlığı özellikle denge sorunlarına ve hassas kişilerde gerginliklere işaret ediyor. Özellikle sinir sistemi ile ilgili, örneğin nöbet önleyici ilaçlar kullanıyorsak, düzenli kullanmaya çalışalım, aksatmayalım. Önümüzdeki hafta kesinleşecek Güneş-Jüpiter karesi ve Cuma günü kesinleşecek Güneş-Neptün uyumlu açısı rahat davranmamızı, rutinlerimizi aksatmamızı kolaylaştırabilir. Güneş'in Neptün ile uyumlu açısı tam zamanında yetişiyor. Sezgilerimiz güçleniyor, daha umutlu, daha olumlu hissedeceğiz. Merkür'ün sert açılarının etkisini olumluya dönüştürebilecek gücü ve enerjiyi sağlayabileceğiz.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...