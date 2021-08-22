Moda Mermer desenli oje nasıl yapılır?

Mermer desenli oje nasıl yapılır?

Moda

Mermer desenli oje nasıl yapılır?

Son yılların en gözde trendi olan mermer desenli manikür için kendinizi profesyonel ellere bırakmanıza gerek yok. Evde de rahatlıkla mermer desenli oje yapabilmeniz için bazı püf noktalarını anlatmaya geldik.

22 Ağustos 2021, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Mutfak veya banyo tezgahlarında görebileceğiniz tasarımlardan ilham alan mermer manikürler, giderek daha yaygın bir trend haline geliyor. Mermer efektli manikür trendi, #marblenails hashtag'i altında Instagram'da yaklaşık 2 milyon gönderi toplamış durumda. Kendinize evde mükemmel mermer manikürü yapmak aslında çok kolay. İlk olarak, malzemeleri toparlayın. Manikür yapmak için ihtiyacınız olacak makaslar, tırnak törpüleri ve tırnak eti iticiler dahil, seçtiğiniz temel renk, "girdap" efekti için bir veya iki renk, bir üst kat ve küçük bir fırça.

Tırnaklarınızı hazırladıktan sonra baz renginizden bir veya iki kat uygulayın. Temel renk kuruduğunda, ek renklerle gerçekten küçük ve rastgele noktalar yapın. Ardından, orijinal temel renge dönün ve karıştırmak için bu rengin bazı noktalarını ekleyin.

SU MERMERİ YÖNTEMİ

Aynı görünümü elde etmek için su mermeri yöntemini de kullanabilirsiniz. Bu, yüzeyde güzel bir renk girdabı oluşturmak için bir bardak suya oje damlattığınız ve daha sonra oluşturmak için kullanılacak bir tırnak sanatı tekniğidir. Normal bir mermer manikür için, ojeyi tırnağa girdap için sürülür, su mermeri tırnaklarda ise önce su yüzeyine oje sürülür, ardından girdap ve tırnağa batırılır.

Başlamak için, her zamanki mermer manikür için ihtiyacınız olan her şeyi toplayın, ancak bu sefer sığ bir kase su ve bir kürdan da ekleyin. Tırnaklarınızı normal manikür için yaptığınız gibi hazırlayın ve tercih ettiğiniz temel rengi iki kat uygulayın. Sonrasında yaklaşık bir hafta yeni gibi görünen mermer efektli tırnaklarınızın tadını çıkarın.

Mahmure


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