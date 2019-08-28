Mermi yutturan arkadaşını öldürmüştü... 'Cinsel istismarda bulundu'

Olay, geçen ocak ayında Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak’taki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde Emirhan P. ile kız arkadaşlarını misafir etti.

4 GÜN BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kızları evlerine götürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul ise kızları gönderdi ancak Emirhan P.'nin evden çıkmasına izin vermedi. 4 gün boyunca da alıkoyup, hem darp etti hem de cinsel istismarda bulundu.

Emirhan P. de Alican Tongul'u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Alican Tongul)

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P.’nin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanık savunmasında, Alican Tongul ile olaydan 2 hafta önce tanıştığını belirterek, "Alican'ın evine kız arkadaşlarımızla birlikte gittik, uyuşturucu kullandık. Gece yarısı kızları bırakacaktım. Alican, kızları gönderdi ancak beni bırakmadı. Beni sürekli darp etti, zorla mermi çekirdeği yutturdu. Ayrıca zaman zaman cinsel istismarda bulundu. Beni niye alıkoyduğunu bilmiyorum. Olay günü darp ederek uyandırdı. Odadan kaçarak, mutfak çekmecesindeki bıçağı aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince, elimdeki bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce evden uzaklaştım" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA