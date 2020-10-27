Mersin Anamur'da çıkan yangın evlere yaklaşıyor
Mersin’in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın evlere yaklaşıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.
27 Ekim 2020, Salı 12:59 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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