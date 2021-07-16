Türkiye Mersin Aydıncık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin Aydıncık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Türkiye

Mersin Aydıncık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

16 Temmuz 2021, Cuma 08:26 Son Güncelleme:
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Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.



SABAH MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

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