Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koranavirüse yakalandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
19 Ocak 2022, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Seçer, "Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürem boyunca görevimi evimden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
İHA
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