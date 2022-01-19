Siyaset Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koranavirüse yakalandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koranavirüse yakalandı

Siyaset

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koranavirüse yakalandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Seçer, "Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürem boyunca görevimi evimden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

İHA

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