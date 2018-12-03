Mersin için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın (40-80 kilogram/metrekare) gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji daha önce yaptığı uyarıda Akdeniz açıklarında ve Orta Akdeniz’de fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

AA