Hurmalı ve cevizli olarak yapılan mamül tatlısı, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, mamül nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mamül tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MAMÜL TARİFİ

Mamül malzemeler

125 gram margarin eritilmiş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 kase un

Yaklaşık 1 kilo irmik

1 su bardağı şeker

İçi için:

1 su bardağı rondodan hafif geçirilmiş ceviz

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Yarım çay bardağı pudra şekeri

MAMÜL YAPILIŞI

Eritilmiş ve soğutulmuş margarini, sıvı yağı, yumurtayı, yoğurdu, şekeri katılım ve iyice karıştıralım. Sonra un, irmik ve karbonatı koyalım ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 kg irmiği yedirelim hamura. Sonra iç malzemelerini karıştıralım bir kapta. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp, içli köfte yapar gibi içerisine üç malzemeden koyalım. Mamül kaşığımız ile şeklini verelim. Tüm hamura bu işlemi uygulayıp, 180 derecede pişirelim. Soğuyan mamüllerin üzerine, pudra şekeri gezdirelim.



