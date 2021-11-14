Mersin mamül nasıl yapılır? MasterChef mamül tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8 'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de Mersin mamül tarifi yapıldı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Mersin mamül tarifi araştırıyor. Peki, mamül nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Mersin mamül tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
14 Kasım 2021, Pazar 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hurmalı ve cevizli olarak yapılan mamül tatlısı, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, mamül nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mamül tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
MAMÜL TARİFİ
Mamül malzemeler
- 125 gram margarin eritilmiş
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 tane yumurta
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 kase un
- Yaklaşık 1 kilo irmik
- 1 su bardağı şeker
İçi için:
- 1 su bardağı rondodan hafif geçirilmiş ceviz
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
Üzeri için:
- Yarım çay bardağı pudra şekeri
MAMÜL YAPILIŞI
Eritilmiş ve soğutulmuş margarini, sıvı yağı, yumurtayı, yoğurdu, şekeri katılım ve iyice karıştıralım. Sonra un, irmik ve karbonatı koyalım ve kıvam alıncaya kadar yaklaşık 1 kg irmiği yedirelim hamura. Sonra iç malzemelerini karıştıralım bir kapta. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp, içli köfte yapar gibi içerisine üç malzemeden koyalım. Mamül kaşığımız ile şeklini verelim. Tüm hamura bu işlemi uygulayıp, 180 derecede pişirelim. Soğuyan mamüllerin üzerine, pudra şekeri gezdirelim.