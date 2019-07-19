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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı

19 Temmuz 2019, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat’ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2006-2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bank Asya’da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.

DHA

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