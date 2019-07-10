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Mersin, Niğde ve Adana... Kabus devam ediyor: 1 kişi daha can verdi

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

10 Temmuz 2019, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
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Mersin, Niğde ve Adana... Kabus devam ediyor: 1 kişi daha can verdi

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirilen 1 kişi sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen 3 kişiden 2'si de yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mersin'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

İHA

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