Yemek Mersin tantuni nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım tantuni tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Mersin tantuni nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım tantuni tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Mersin tantuni nasıl yapılır? MasterChef 11 Kasım tantuni tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Mersin yöresine ait meşhur tantuni tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise evde tantuni tarifi araştırmaya başladı. Peki, Mersin tantuni nasıl yapılır? Evde tantuni yapmak isteyenlerin tadına doyamayacağı tantuni tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Kasım 2021, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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Mersin'in yöresel yemekleri arasında en popüler olan tantuni tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi. Peki, tantuni nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tantuni tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

EVDE MERSİN TANTUNİ TARİFİ

Tantuni malzemeler

  • 1 kg dana Eti
  • 5 adet domates
  • 4 adet kuru soğan
  • Sıvı yağ
  • Pul biber
  • Kırmızı toz biber
  • Tuz

Ekmeği için;

  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Sunumu için;

  • Kırmızı lahana
  • Biber turşusu
  • Turp
  • Roka

TANTUNİ YAPILIŞI

Etleri çok ince ve kısa şeritler halinde doğrayın, soğuk suyun içerisine alın tuz ekleyin, 15-20 dakika haşlayın, süzün ve haşladığınız suyu dökmeyin.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp kızdırın. Haşladığımız tantuni etlerini tavaya alıp kavurun. Süzdüğünüz et suyundan 2-3 yemek kaşığı tavaya ekleyin. Et suyu buharlaşınca üzerine sıvı yağ ekleyip etleriniz kızarana kadar pişirin. Tuz ve pul biber , kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın.

Tantuni ekmeği için; Bir kabın içine un koyup ortasını havuz gibi açın. Yoğurt, sıvı yağ , tuz ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bezelere ayırın, tezgaha un serpip servis tabağı büyüklüğünde açın, yağsız tavada çevirerek pişirin.

Lavaş ekmekleri tavadaki etlerin üzerine koyarak yağı ile iyice ıslatın. Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve doğranmış maydanoz ile karıştırdığımız piyazlık soğanı ve etleri koyup dürüm yapın.

Sunum tabağına aldığınız tantunileri ince ince doğradığımız kırmızı lahana, turp, roka ve biber turşusu ile servis edebilirsiniz.

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