Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, ilk 7 aylık enerji tüketim performanslarını değerlendirdi. Başkan Tekli, 2019 yılının ilk 7 ayında MTOSB sınırları içerisinde 251.426.536 kwh elektrik tüketimi gerçekleştirildiğinin altını çizerek, bu rakamın 2020 yılının ilk 7 ayında 283.318.265 kwh olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kurulduğu 1993 yılından bu yana kadar 2020 yılı temmuz ayında ilk kez bu kadar yüksek bir elektrik tüketimi gözlemlendiğini kaydeden Başkan Tekli, "Yıllık bazda enerji tüketim rakamlarımız artış gösteriyor, fakat temmuz ayında tarihimizin en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdik. Temmuz ayında 44.421.000 kwh elektrik tüketiminin gerçekleştiği bölgemizdeki sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

İhracatın Türkiye açısından öneminin bilincinde olduklarını da kaydeden Başkan Tekli, "Pandemi nedeniyle Avrupa kapılarını kapatınca sanayicilerimiz yeni pazar arayışlarına girdiler. Böylece Ortadoğu ve Afrika’da yeni pazarlar keşfettik. Daha önce Avrupa ülkelerine yönelik satışları bulunan sanayicilerimiz pandemi ile birlikte ihracatta kendilerine yeni sahalar açtılar ve şu anda bu pazarlarda da oldukça etkililer. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 80’ına yakın bir bölümünde ihracat için özel birimler kurulmuş durumda. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihracat yapan bir yapımız var. Mersin’den çıkan ürünlerimizin girmediği ülke yok diyebilirim. Bu da sanayicimizin ihracata ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor" dedi.

Yeni pazarlar keşfedildi

Pandemi döneminde tüm dünyanın en büyük sorunu haline gelen istihdam sorununa da değinen Başkan Tekli, "Üretim rakamları arttıkça, yeni pazarlar keşfedildikçe istihdam rakamlarımız da arttı. Devletimizin verdiği teşvik ve destekleri iyi değerlendiren sanayicilerimiz bu zorlu süreçte istihdam rakamlarını aşağıya çekmektense, artan üretim ile birlikte istihdam rakamlarını da üst seviyeye taşımayı başardılar. Bu süreçte büyük özveri ile çalışan sanayicimizi yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, tüm yetkililere de şükran borçluyuz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin Mersinli sanayicinin üretimine engel olamadığını belirten Başkan Tekli, "Ortaya çıkan enerji tüketim rakamları bölgemizde yatırım yapan sanayicilerimizin üretimden vazgeçmediğinin açık göstergesidir. Pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen, üst düzey önlemlerini alan sanayicilerimiz üretimlerine ara vermediler. Covid-19 salgını halen dünyada etkilerini sürdürürken sanayicilerimiz yılmadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de MTOSB olarak onların daha rahat bir ortamda üretimlerini sürdürebilmeleri adına tüm çalışmalarımızı yürütüyor, aynı zamanda da pandemiye karşı önlemlerimizi üst düzeyde tutuyor" ifadelerini kullandı.