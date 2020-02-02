Mersin’i ileriye taşıyacak vizyon projelerin sahibi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Kentin turistik ve kültürel potansiyelini daha da geliştirmek için önemli adımlar atıyor. Amacı kentin değerlerini dünyaya tanıtmak. Mersin’deki turizmi çeşitlendireceklerini söyleyen Başkan Vahap Seçer, şöyle devam ediyor: “Festivaller Şehri Mersin sloganıyla turizmi canlandıracak etkinlikler yapacağız. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, Uluslararası Mersin Maratonu gibi dünyanın birçok yerinden gelen sporcuları ağırlamaya devam edeceğiz. Kentimizi deniz, yayla ve doğa turizminin yanı sıra kültür ve spor turizminin de gözdesi yapacağız.”

'Medeniyet kenti'

Başkan Vahap Seçer, Mersin’i “Medeniyetin ve güneşin kenti” olarak tanımlıyor. Mersin’in değerlerini koruyacak ve geliştirecek, hak ettiği noktalara getirecek hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Seçer, amaçlarının “Mersin, Çukurova’nın gözbebeği ve ona gözü gibi bakacak, koruyacak ve geliştirecek bir başkana sahip bir kent” sözleriyle ortaya koyuyor.

Uluslararası Mersin Maratonu bu yıl ‘Herkes Koşar Mersin’e sloganıyla 22 Mart’ta 5’inci kez koşulacak.

İşte Mersin rotanız

Mersin’in her ilçesinde, hatta kent merkezinde bile tarihe tanıklık eden sütunlar, tarihi yapılar var. Tabii bu değerlerin korunması ve yenilerinin gün ışığına çıkarılması için çalışmaların ardı arkası kesilmiyor. Büyükşehir’de bu çalışmalara maddi desteğini hiç esirgemiyor. İşte Mersin gezinizde size yardımcı olacak o rota:

Mersin’in tarihi yerlerinin başında güneşin kenti olarak adlandırılan Soli Pompeiopolis geliyor. Burası antik dönemde Akdeniz’in en önemli liman kenti konumundaydı. Kanlı Divane Antik Kenti ve Uzuncaburç ise Mersin’in en iyi korunmuş tarihi kalıntıları arasında. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Hristiyanlar tarafından haç merkezi olduğu düşünülen Alahan Manastırı da Mersin’in önemli tarihi yerlerinden biri. Toros Dağları üzerinde, tahmini 1200 metre rakım yüksekliğe konumlandırılmış olan Alahan Manastırı, Mut İlçesi’nde. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Alahan Manastırı, Mersin’in Ayasofyası olarak nitelendiriliyor. M.S. 4. yüzyılda yapılmış olan Mamure Kalesi de deniz manzarasıyla birleşince harika görüntülere ev sahipliği yapıyor.

‘Venüs'ün Doğuşu'

Batı rüzgarlarının toprakları: Zephyrion

Mersin’in tarihte bilinen en eski adı Zephyrion’dur. Bu ad Zephyrus’tan türetilmiş. Bugün Günbatısı denilen rüzgarın yani ‘Batı Rüzgarı’nın antik çağdaki adı Zephyrus’tur. Zephyrion ise ‘Batı Rüzgarı’nın Mekanı’ veya ‘Batı Rüzgarı’nın Toprakları’ anlamına geliyor. Hakim rüzgarların batıdan esmesi nedeniyle antik çağda Mersin’e bu ad yakıştırılmış. Zephyrus, sanatta da tanınan bir figür. Hatta dünyaca ünlü ‘Venüs'ün Doğuşu' tablosunun sol üstünde, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodit’i rüzgarıyla sürükleyen Zephyrus resmedilmiş.

Doğal güzellikleri mutlaka görün

Mersin sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakıyor. Kentte doğaseverler için de harika bir doğa rotası var. Mesela Cennet Cehennem Obruğu ve yaklaşık 30 metre yükseklikten akan Yer Köprü Şelalesi.

Bir çobanın tesadüf sonucu bulduğu Aynalı Göl (Aydıncık) dünyanın 8. harikası konumunda. Tisan Adası bembeyaz evleri, çarşaf gibi denizi ve kumsallarıyla en güzel tatil beldelerinden biri.

Kent merkezinde alışveriş ve tarih bir arada

Kent merkezinde neler yapabileceğinizi de hemen belirtelim. Tarihi dokusu ile göz dolduran Mersin Çarşısı’ndan alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hali hazırda hizmet verdiği Taş Bina’yı Atatürk Caddesi’nde görebilirsiniz. Taş Bina, yakın zamanda Kent Müzesi olacak. Ayrıca Ulu Önder Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği Atatürk Evi de Atatürk Caddesi’nde yer alıyor.

Mavi bayraklı plajlarda keyif yapın

321 kilometrelik sahil şeridi, altın rengi kumları ve bakir koylarıyla Mersin’de deniz keyfi yapmayı da unutmayın. Özellikle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Bayraklı Susanoğlu ve Kızkalesi plajlarına ve Kızkalesi’ne mutlaka gidin.

Hemen bir bilgi notu verelim; Türkiye, bu yıl 45 ülke arasında “Mavi Bayrak Programı” kapsamında 463 plaj, 22 marina ve 15 yat ile ilk 3’e girdi. Mersin ise Türkiye genelinde 10 plaj ve 1 marina ile Mavi Bayraklı kentler arasında 8. sırada yer aldı.

Raylı sistem turizme de katlı sağlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl kazmayı vurmayı planladığı Raylı Sistem Projesi, kentin turizmine de büyük katkı sağlayacak. Başkan Vahap Seçer, projeyi sadece ulaşım değil, sosyal ve kültürel bir proje olarak da nitelendiriyor. Başkan Seçer, projeyle ilgili olarak, “Mersin bir turizm kenti. Tanınmak için fark yaratmanız lazım. Yatırımcı niçin buraya gelsin? Mersin’de fark görmeli. Mersin’de her şey var, metro bile var demeli. Metro her kentte olmuyor. Zengin, tarihi birikimi olan, vizyon sahibi yöneticilerin yönettiği kentlerde oluyor. Bunun için projenin arkasındayım ve iddia ediyorum projeyi zamanında yapacağız” diyor.

POSTA / EREN AKA



