Türkiye Mersin Üniversitesi 10 sürekli işçi alacak

Mersin Üniversitesi 10 sürekli işçi alacak

Türkiye

Mersin Üniversitesi 10 sürekli işçi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 10 sürekli işçi alacağını açıkladı.

15 Mart 2020, Pazar 16:22 Son Güncelleme:
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Mersin Üniversitesi, 10 sürekli işçi alacağını duyurdu. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Mersin Üniversitesi sürekli işçi alımı için başvuru süresi ise 20 Mart 2020'de sona eriyor.

Mersin Üniversitesi işçi alımı detayları için tıklayın


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