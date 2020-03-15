Mersin Üniversitesi 10 sürekli işçi alacak

Mersin Üniversitesi, 10 sürekli işçi alacağını duyurdu. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Mersin Üniversitesi sürekli işçi alımı için başvuru süresi ise 20 Mart 2020'de sona eriyor.



