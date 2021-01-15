Türkiye Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte ilan detayları

Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte ilan detayları

Türkiye

Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alıyor! İşte ilan detayları

Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilan açtı. İlana göre 12 sözleşmeli personel alınacak ve bu personeller hemşire, psikolog, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikeri olarak istihdam edilecek. İşte başvuru şartları.

15 Ocak 2021, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi.

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Alınacak 12 personelin 7'si lisans mezunu hemşire, 2'si lise diplomalı hemşire, 1'i lisans mezunu psikolog, 1'i ön lisans mezunu röntgen teknisyeni ve 1'i de ön lisans mezunu sağlık teknikeri olacak. İlanlar 15 Ocak'ta açıldı ve son tarih 29 Ocak.

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