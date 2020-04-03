Türkiye Mersin Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

Mersin Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Mersin Üniversitesi 30 öğretim üyesi alıyor

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

03 Nisan 2020, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını bildirdi.  Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür" denildi.

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı için tıklayın

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