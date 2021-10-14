Türkiye Mersin Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Mersin Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Mersin Üniversitesi rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

14 Ekim 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.


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