Türkiye Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 24.09.2021 olarak açıklandı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır." açıklaması yapıldı.

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