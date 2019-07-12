Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 26 Temmuz’da sona erecek. İşte başvuru şartları…
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’ne doktor öğretim üyesi alıyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…
Mersin Üniversitesi Zihin Engellilerin Eğitimi anabilim dalına doktor öğretim üyesi olarak başvuru yapacak adaylardan kelime tanıma envanteri üzerine doktora çalışmış olma şartı arıyor. Başvurular 26 Temmuz’da sona erecek.