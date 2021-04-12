Türkiye Mersin Üniversitesi sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak

Mersin Üniversitesi sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak

Türkiye

Mersin Üniversitesi sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak

Mersin Üniversitesi hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrolarına 21 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak açıklandı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Üniversitesi sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alımı yapacak. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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