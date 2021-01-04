Mersin'de 2 doktor corona virüsten hayatını kaybetti
Mersin'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Soyer Şimek, corona virüsten hayatını kaybetti. Kentte iki gün önce anestezi uzmanı Kemal Aslan da hastalığa yenik düşmüştü.
04 Ocak 2021, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede çalışırken belirtiler üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan doktor Soyer Şimşek, durumu ağırlaşınca Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir burada Covid tedavisi gören Şimşek, bugün hayatını kaybetti.
Mersin'de iki gün önce yine özel bir hastanede çalışan anestezi uzmanı Kemal Aslan da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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