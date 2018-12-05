Mersin'de 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin'de bir kamyonetin zulasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

05 Aralık 2018, Çarşamba 22:45
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Mersin'de 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonette arama yaptı.

Kokuya duyarlı polis köpeği aracılığı ile yapılan aramada, kamyonetin kasasının altında oluşturulan gizli bölmeye gizlenmiş halde 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. 

MERSİN (İHA)


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