Mersin'de 5 kişide daha metil alkolden zehirlenme şüphesi Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde 5 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi