KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kaza 5 askerimiz şehit oldu.

5 şehidimiz var, 10 asker yaralandı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonucu 5 askerimiz şehit oldu, otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 10 asker ise yaralandı.



