Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu
Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 asker şehit oldu, otobüs şoförü hayatını kaybetti, 10 asker ise yaralandı.
27 Temmuz 2020, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kaza 5 askerimiz şehit oldu.
5 şehidimiz var, 10 asker yaralandı
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sonucu 5 askerimiz şehit oldu, otobüsün şoförü hayatını kaybetti, 10 asker ise yaralandı.
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