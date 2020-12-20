Mersin'de avlanması yasak mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde avlanması yasak türlerden olan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 9 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. Balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle imha edildi.
20 Aralık 2020, Pazar 18:40 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbar doğrultusunda nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Bir nakil aracında avlanması yasak olan 9 adet yaklaşık 1 ton ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos balığına rastlandı. Balıklara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce el konularak, şahıslara ise idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen balıklar soğuk zincirin bozulması nedeniyle belediye ekiplerince gömülerek imha edildi.
MERSİN (İHA)