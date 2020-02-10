Çin'de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksel ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak'ta öğrenim gördüğü Çin'den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan E.K.'nin tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

Tüm dünyada tedirginlik yaratan koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812'ye ulaştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e çıkarken, bunların 6 bin 188'inin durumu ise ciddi. Koronavirüsün ilk olarak yarasadan insanlara bulaştığı öne sürülmüştü. Ancak Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan, eti ve pulları için yasa dışı biçimde ticareti yapılan pangolinin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini bildirdi.



