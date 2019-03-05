Mersin'de ele geçirildi! Tam 115 tane

Mersin’de jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

05 Mart 2019, Salı 18:30
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Mersin'de ele geçirildi! Tam 115 tane

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman’dan gelen 2 şüphelinin araç ve üzerlerinde arama yapıldı.

TAM 115 TANE

Aramada, Roma dönemine ait 115 tarihi değeri olan sikke ele geçirildi. Şüpheli iki kişi, gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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