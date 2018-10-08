Mersin'in Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir apartmanda para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adresi izlemeye başladı.

ESKORT SİTELERİ ÜZERİNDEN İRTİBAT KURMUŞLAR!

Binaya girip çıkan kişilerin ifadesine başvuran polis, zanlıların, eskort siteleri üzerinden irtibat kurdukları kişilere kadınlarla 150 TL karşılığında fuhuş yaptırdıkları bilgisini alması üzerine operasyon düzenlendi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Operasyonda Azerbaycan uyruklu 4 kadın ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü bilgi sahibi, Azeri 2 kadın ise mağdur olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Azerbaycan uyruklu S.M. ve I.N. adlı kadınlar, ’fuhuşa yer temin etmek ve fuhuş yaptırmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçlamaları reddeden her 2 şüpheli de tutuklandı.