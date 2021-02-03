Türkiye Mersin'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Türkiye

Mersin'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 23:47 Son Güncelleme:
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İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede 5 aylık teknik takibin ardından Konya, Karaman ve Eskişehir bağlantısı olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ, B.A.D. "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA

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