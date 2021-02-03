İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede 5 aylık teknik takibin ardından Konya, Karaman ve Eskişehir bağlantısı olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ç.B, B.T, İ.E.T, A.T, M.İ, B.A.D. "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA



