Mersin’de gezilecek yerler

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Mersin sokaklarında yürürken her köşede tarihi bir zenginlikle karşılaşmanız mümkün. Şunu unutmayın ki Mersin, antik kentleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir hazineye sahip.

Mersin Büyükşehir Belediyesi insanlık tarihi için oldukça önemli çalışmaların yürütüldüğü kazılara 2 milyon 914 bin TL yardım sağladı.

2019 yılında ise neolitik döneminin önemli kalıntılarına rastlanılan Yumuktepe’nin de aralarında bulunduğu 8 kazı ve 3 yüzey çalışmasına 2019 yılında 265 bin TL yardım yapılıyor.

Cennet Cehennem Obruğu

Doğal güzelliğine hayran kalacağınız Cennet Cehennem obruğu, 30 metre yükseklikten akan Yer Köprü Şelalesi, bir çobanın tesadüf sonucu bulduğu Aynalı Göl (Aydıncık), Tisan Adası, Çamlıyayla, Kadıncık Vadisi rotanızda olması gereken diğer yerler.

Toros üzerinde Alahan Manastırı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Hristiyanlar tarafından hac merkezi olduğu düşünülen Alahan Manastırı Mersin’in önemli tarihi yerlerinden biri.

Toros Dağları üzerinde, tahmini 1200 metre rakım yüksekliğe konumlandırılmış Alahan Manastırı, Mersin’in Mut İlçesi’nde. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Manastır, hristiyanların ibadet etmeleri amacıyla yapılmış. İçerisinde vaftiz havuzu ve hamam gibi bölümler var.

Masmavi bir deniz karşılayacak sizi

Mersin’e adım attığınızda ilk dikkat edeceğiniz şey kuşkusuz masmavi denizi olacak. Kentin en büyük zenginliğidir Akdeniz. Tabii bu temiz deniz için birçok proje uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi, deniz suyunun temizlenmesinde etkin pay sahibi. Atıksu arıtma tesislerinin sayısını sürekli arttıran belediye, temizleme ve denetimle ilgili de önemli çalışmalar yürütüyor.

Kanlı Divane Antik Kenti

Çok iyi korunmuş Kanlı Divane Antik Kenti, görülmesi gereken yerlerden biri. Yine Mersin’in en iyi korunmuş tarihi kalıntılarından biri olan Uzuncaburç’ta sabah gün doğumu, akşam gün batımında muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz.

Bunları yapmadan dönmeyin

Narlıkuyu’da kahvaltı yapmadan, balık yemeden dönmeyin.

Çamlıbel sahilinden başlayıp, Soli Pompeipolis sahiline kadar uzanan şeritte yürüyün, balık tutun.

Büyükşehir’in sahil üzerinde işletmeye açacağı kafelerde kahvenizi yudumlayın.

Sahil boyu görebileceğiniz Akıllı Bisiklet duraklarından ücretsiz bisikletinizi kiralayarak, pedal çevirin.

Tantuni, cezerye, kerebiç, bici bici, fındık lahmacun yemeden evinize dönmeyin. Şalgam ve atomun tadına bakmayı da unutmayın.

Tarihi Tarsus Evleri’nin bulunduğu sokakta fotoğraf çektirin.

Narlıkuyu’da kahvaltı yapmadan, balık yemeden dönmeyin.

Çamlıbel sahilinden başlayıp, Soli Pompeipolis sahiline kadar uzanan şeritte yürüyün, balık tutun.

Büyükşehir’in sahil üzerinde işletmeye açacağı kafelerde kahvenizi yudumlayın.

Sahil boyu görebileceğiniz Akıllı Bisiklet duraklarından ücretsiz bisikletinizi kiralayarak, pedal çevirin.

Tantuni, cezerye, kerebiç, bici bici, fındık lahmacun yemeden evinize dönmeyin. Şalgam ve atomun tadına bakmayı da unutmayın.

Tarihi Tarsus Evleri’nin bulunduğu sokakta fotoğraf çektirin.

Atatürk Evini görün

Tarih kokan Atatürk Caddesi’ne ve Taş Bina’ya mutlaka uğrayın. Bina yakın zamanda Kent Müzesi olacak.

Ulu Önder Atatürk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği Atatürk Evi de duraklarınızdan biri olsun.







