Mersin'de gözlem altına alınan hastada koranavirüsü olmadığı tespit edildi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki gencin yapılan laboratuvar analizlerinin negatif çıktığı bildirildi.
10 Şubat 2020, Pazartesi 22:46 Son Güncelleme:
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Çin'de öğrenim gören 22 yaşındaki E.K., dün boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurmuş, hastane yönetimi 30 Ocak tarihinde Çin'den döndüğü öğrenilen öğrenciyi tedbir amaçlı gözlem altına almıştı. Özel bir odada müşahede altına alınan öğrenci için 'viral enfeksiyon' tanısı konulurken, alınan numuneler tetkik için Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada koronavirüs rastlanmadığını bildirdi.
İHA