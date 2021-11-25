Türkiye Mersin'de hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Mersin'de hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Türkiye

Mersin'de hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, sağanak sırasında denizde çıkan hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

25 Kasım 2021, Perşembe 01:45 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde deniz ve kıyının kesiştiği bölgede sağanak sırasında hortum meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denizden gökyüzüne yükselen ve kıyıya doğru ilerleyen hortum, herhangi bir zarar yol açmadı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise hortumun seralara zarar vermemesi nedeniyle rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Mustafa ERCAN/AYDINCIK (Mersin) (DHA)

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