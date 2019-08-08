Mersin'de insani yardım malzemesi taşıyan TIR devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde insani yardım malzemesi taşıyan TIR’ın devrilmesi sonucu yol, araç trafiğine kapandı
Kaza, TAG Otoyolu Berdan Viyadüğü’ne yakın bir noktada meydana geldi. Tarsus’tan Adana istikametine seyreden ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR devrildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldılırken 3 şeritli otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapandı.
İnsani yardım malzemesi taşıdığı öğrenilen TIR, yapılan çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.
DHA