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Mersin'de insani yardım malzemesi taşıyan TIR devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde insani yardım malzemesi taşıyan TIR’ın devrilmesi sonucu yol, araç trafiğine kapandı

08 Ağustos 2019, Perşembe 12:51 Son Güncelleme:
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Mersin'de insani yardım malzemesi taşıyan TIR devrildi

Kaza, TAG Otoyolu Berdan Viyadüğü’ne yakın bir noktada meydana geldi. Tarsus’tan Adana istikametine seyreden ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldılırken 3 şeritli otoyolun sol ve orta şeridi trafiğe kapandı.

İnsani yardım malzemesi taşıdığı öğrenilen TIR, yapılan çalışma sonucu yoldan kaldırıldı.

DHA

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