Mersin’de kaçak içki operasyonu! 12 bin şişe...
Mersin'de polis, bir depo ve iş yerinde kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirdi
Mersin'de polis, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait bir depoya operasyon düzenledi.
4 katlı bir binanın altındaki depoda, kaçak içki üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 bin 970 şişe etil alkol ile 60 cinsen içerikli jel ele geçiren ekipler, depo sahibini gözaltına aldı.
Menteş Mahallesi’ndeki bir iş yerinde ise 72 şişe etil alkol, 138 adet içki kiti, 610 cinsel içerikli jele el koyan polis, iş yeri sahibi H.Ö. hakkında işlem başlattı.
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)