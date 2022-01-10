Türkiye Mersin'de kadın cinayeti! Eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kadın cinayeti! Eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

Türkiye

Mersin'de kadın cinayeti! Eski nişanlısını sokak ortasında öldürdü

Mersin'de 24 yaşındaki Barış Can Uçuk, 25 yaşındaki eski nişanlısı Raziye Oskay'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. 

Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay’a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Soner AYDIN/MERSİN (DHA)


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