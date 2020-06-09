Türkiye Mersin'de kız kaçırma kavgasında silah ve bıçaklar konuştu: 3 yaralı

Mersin'de kız kaçırma kavgasında silah ve bıçaklar konuştu: 3 yaralı

Türkiye

Mersin'de kız kaçırma kavgasında silah ve bıçaklar konuştu: 3 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde akrabalar arasından çıkan kız kaçırma kavgasında silah ve bıçaklar konuştu. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı. Aile yakınlarından biri, "Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok" dedi.

09 Haziran 2020, Salı 15:29 Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

"Bizim bir şeyden haberimiz yok" 

Aile yakınlarından Yasemin S., kavganın akraba iki aile arasında yaşandığını belirterek, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınpederimi yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok" dedi.

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