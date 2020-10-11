Türkiye Mersin'de korkutan patlama sesi

Mersin'de korkutan patlama sesi

Türkiye

Mersin'de korkutan patlama sesi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.

11 Ekim 2020, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Güvenevler Mahallesi'ndeki Forum AVM yakınındaki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu, patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı ifade edildi.



Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



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