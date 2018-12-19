Mersin'de MHP'den istifa

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ile çeşitli belediyelerdeki 8 meclis üyesi, MHP'den istifa etti

19 Aralık 2018, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Mersin'de MHP'den istifa

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, bazı belediye meclis üyeleriyle bir kafede düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a destek oldukları gerekçesiyle partiden ihraçlarının istendiğini söyledi

Belediye Başkan Vekili Tufan, çeşitli belediyelerdeki MHP'li 8 meclis üyesiyle partilerinden istifa ettiklerini kaydetti.

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