Mersin Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir.

'HABERLER ASILSIZDIR'

Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Yarın (bugün) eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" denildi.

MERSİN (İHA)