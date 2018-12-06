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Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Valiliği'nden tatil iddialarına açıklama

Mersin Valiliği, sosyal medya üzerinden 7 Aralık tarihinde (bugün) okulların tatil olduğu iddialarını yalanlayarak eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edileceğini bildirdi

06 Aralık 2018, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Valiliği'nden tatil iddialarına açıklama

Mersin Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir.

'HABERLER ASILSIZDIR'

Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Yarın (bugün) eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" denildi. 

MERSİN (İHA)

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