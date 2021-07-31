Türkiye Mersin’de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı

Mersin’de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı

Türkiye

Mersin’de orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı

Mersin’in Silifke ilçesinde, orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İsmail Dölek idaresindeki Büyükşehir Belediyesinin 33 KE 891 plakalı itfaiye aracı, Yeşilovacık Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 20 ADM 299 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada itfaiye aracının sürücüsü ile yanındaki Mehmet Kara yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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