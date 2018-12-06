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Mersin’de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

Mersin’in Erdemli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasında geçişi sağlayan menfez köprü çöktü

06 Aralık 2018, Perşembe 19:13
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Mersin’de şiddetli yağış nedeniyle menfez köprü çöktü

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi’nden geçen dere taştı. Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.

İKİ MAHALLE ARASINDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor.


Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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