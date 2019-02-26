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Mersin'de soygun: Dükkan sahibi ve çalışanı öldürdüler!

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcuda soygun gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler, iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi öldürdü

26 Şubat 2019, Salı 20:41
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Mersin'de soygun: Dükkan sahibi ve çalışanı öldürdüler!

Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen kişi veya kişiler, iş yerindeki altınları almaya çalıştı.

Kendilerine direnen iş yeri sahibi ve yanındaki kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli veya şüpheliler bir miktar altın alıp kaçtı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: AA

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