Olay, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre tepki çeken olay dün gece Mersin, Mezitli’deki bir sitede yaşandı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu.

İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI, SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Ancak çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K’nın işlemleri devam ediyor.

Hürriyet/Musa Kesler