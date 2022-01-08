Türkiye Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Türkiye

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, kent merkezinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenledi.



550 polisin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 85 adreste arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

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