Türkiye’nin en yeni ve en kapsamlı termal otellerinden biri olan BN Hotel Thermal & SPA, pandemi koşullarını dikkate alarak oluşturduğu yüksek standartlardaki hijyen önlemleriyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı “İçmeler” mevkiinde, Mersin Serbest Bölge Kavşağı’nın 5 kilometre kuzeyinde, Toros Dağlarının eteğinde bulunan BN Hotel Thermal&SPA; otoban bağlantı kavşakları ve havayolu ulaşım kolaylığı imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

GÖZE ÇARPAN MİMARİ

Lokasyon avantajı, doğa harikası bölgedeki göz alıcı mimarisinin yanı sıra güvenli, sağlıklı ve hijyen koşullarda standartlarının üzerinde hizmet sunan BN Hotel Thermal & SPA; kadınlar, erkekler ve aileler için ayrı bölgelerde açık - kapalı toplam 23 adet termal havuz ile bölgenin en büyük Aqua Parklarından birine sahip Mersin’in 5 yıldızlı tek termal oteli olma özelliğini taşıyor.

Vizyoner yaklaşım ve seçkin bir kadro ile konuklarına beklentilerinin üzerinde tatil imkanı sunan BN Hotel Thermal& SPA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, “2021 yılında hizmete açtığımız otelimiz, Kahramanmaraş merkezli iki tekstil firmasının ortak iştiraki olarak faaliyete alınmıştır. Hedefimiz, otelimizi Türkiye’nin en iyi termal oteli olarak konumlayarak hizmet vermek. Projelerimizi ve tüm gelişim planlarımızı bu vizyonu hayata geçirmek üzere oluşturduk. 102 bin m2 arazi üzerinde, 46 bin m2 kapalı alanı bulunan otellerinin, 11 bin 500 m2’lik Spa alanı ile Türkiye’nin en büyük SPA alanlarından birine sahip olduğunu ifade ederek, “BN Hotel SPA Merkezimizde doğal mineralli termal su kaynağı ile açık-kapalı, özel-ortak termal havuzlar, kişi ve ailelere özel VIP SPA alanlarında özel eğitimli ekibimizle SPA ve Wellness hizmeti sunmaktayız” dedi.

246 ODA, 3 ADET SÜPER LÜKS VİLLA

Toplamda 246 oda ve birbirinden bağımsız 3 adet süper lüks villanın bulunduğu otelin, konuklarının tüm ihtiyaçları düşünülerek ve resort mantağıyla tasarlandığını vurgulayan Yusuf Narlı, “Her bir aile bireyinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözeten, keyifli zaman geçirebileceği aktiviteler, çocuklar için ayrılmış soft play alanları, aquapark, gençler için ayrılmış bağımsız kafeteryalar, bowling, oyun konsolları, sinema, diskotek, açık alan tenis kortları ve basketbol sahası, yürüyüş parkuru gibi çeşitli eğlence, spor ve aktivite alanları ile tatil deneyimine dair birçok hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

TERMAL SUYUN KALİTESİ TESCİLLİ

Yusuf Narlı, otellerine ait termal suyun İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından test edilip onaylandığını belirterek, “6388 mg/litre mineral değerine sahip termal suyumuz, cilt rahatsızlıklarına, eklem ve kemik ağrılarına, solunum sorunlarından diyabete kadar birçok rahatsızlığa iyi gelmekte, vücut direncini artırmaktadır” dedi.

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