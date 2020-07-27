Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin sevk edildiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 askerin şehit olduğu, otobüs şoförünün de yaşamını yitirdiği kazayı gören Burak Ata (18), o anları anlattı.

"İçeriden bağrış sesleri geldi"

Ailesiyle birlikte otomobille yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini kaydeden Ata, "Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp, çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi" dedi.





Valilikten ilk açıklama: 10 askerimiz ağır yaralı

Mersin Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar olay yerinde

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bölgede incelemelerde bulunuyor.

Tarsus belediyesi konseri iptal etti

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava yaz konserleri, Mersin'in Mut ilçesinde bu sabah meydana gelen kazada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.Tarsus Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçemizde askeri personelimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 10 askerimizin ise yaralandığını derin üzüntüyle öğrendik. Şehit olan askerlerimizin matemini derinden yaşamamız nedeniyle bu akşam Yeni Ömerli Mahallesinde yapmayı planladığımız açık hava yaz konserimizi iptal ettiğimizi duyururuz. Şehitlerimize ve aynı kazada hayatını kaybeden otobüs şoförlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz" denildi.



