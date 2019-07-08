Mersin'den 5 gün sonra bir kötü haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi

Mersin'den 5 gün sonra bir kötü haber daha! Ölü sayısı 8'e yükseldi Mersin'de metonol zehirlenmesi şüphesiyle 12 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.