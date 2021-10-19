Türkiye Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

Türkiye

Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

19 Ekim 2021, Salı 16:49 Son Güncelleme:
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Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin) (DHA) - AA

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