Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.









Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin) (DHA) - AA