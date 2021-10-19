Mersin'in Anamur ilçesinde orman yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
19 Ekim 2021, Salı 16:49 Son Güncelleme:
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Sarıağaç Mahallesi yakınındaki makilik alanda saat 15:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 10 teknik personel ve 60 işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mithat ÜNAL / ANAMUR (Mersin) (DHA) - AA