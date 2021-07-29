Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İLÇE MERKEZİNDE YOĞUN DUMAN

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Bozyazı ilçesinde, dün muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

﻿﻿﻿SİLİFKE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Mersin’in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi’nde bulunan Boğsak Koyu’ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.